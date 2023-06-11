Bayram tatili için sahte site uyarısı

Kurban Bayramı'nda 9 gün tatile çıkmak isteyenleri kopya tatil sitelerine karşı uyaran TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, "Tüketici maalesef 'Ayşe-Fatma teyze, Ahmet-Mustafa ağabey' şeklindeki insanlardan tatil satın alıyorlar. Eğer 5 yıldızlı oteli normal fiyatların altında birileri size sunuyorsa bundan şüphe ederek kılı kırk yarar gibi araştırın" dedi.

DOLULUK YÜZDE 100

9 günlük bayram tatili rezervasyonlarını değerlendiren Kuk,"Turizmciler planlamalarını 9 günlük Kurban Bayramı tatiline göre yapmıştı. Son 2 haftadır bayram tatili dönemini için iyi rezervasyonlar almaya başladık. 9 güne çıkmasının olumlu etkisi oldu. Bayram tatili döneminde tesislerin doluluk oranın yüzde 100 olacağını düşünüyorum. Tüketicilerimize önerim rezervasyonlarını son güne bırakmasın. Bugünden tatillerini satın alsınlar, son dakikada ya otel bulamayacaklar ya da fahiş fiyatlara tatil yapmak zorunda kalacaklar" diye konuştu.

ÜYE ACENTELERE BAKIN

Her tatil döneminde yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı tüketicileri uyaran Kuk, "TÜRSAB olarak yıllardır bu konuya çok önem veriyoruz. Birinci olarak tüketicilerimiz TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden tatillerini satın almalı, bunu internet üzerinden alacaklarsa bize kayıtlı tüm acentelerin numaraları var. Bu numaralar üzerinden ulaşım sağlasınlar. İkinci olarak tüketicilerimiz satın aldıkları hizmeti okumuyorlar, sözleşmede aldıkları hizmetleri mutlaka okumaları gerekir. Üçüncü önerim ise ödemeleri asla nakit ödemesinler. Ya kart üzerinden ya banka üzerinden ödeme yaparak ispatlamaya açık olsunlar" dedi.

3 BİN İLA 15 BİN ARASI

ANTALYA'DA bir kişi için tatil yapmanın maliyeti hakkında da bilgi veren Kuk, "Ülkemizde fiyatlar sizlerin de bildiği gibi çok yükseldi. Buna rağmen bu yıl hem otelciler hem de seyahat acenteleri kendi karlarından feragat ederek çok uygun şartlarda bütçeler hazırladı. Ortalamaya baktığımız zaman 4-5 yıldızlı tesislerde günlük oda fiyatları 3 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Tabii 15 bin TL üzerinde bulunan tesisler de var. 3 bin TL'nin altında apart tarzında tesisler de var. Bana göre bu şartlarda fiyatlar makul" dedi.