Çeşme’de doluluk oranları yüz güldürüyor! Bayramda cıvıl cıvıl olacak

Çeşme Turistik Otelciler Birliği'nin (ÇEŞTOB) gerçekleştirdiği 'Yaza Merhaba' kokteylinin ardından, sezon hazırlıklarını bitiren Çeşmeli turizmciler yine oldukça hareketli geçmesini umdukları bayram tatilini beklemeye başladı.



Çeşme'de, bu sezonda yerli ve yabancı turistleri güzel bir yaz tatilinin beklediğini söyleyen ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Bayram doluluklarımız gayet güzel. Yüzde 70-80'lere ulaşmış durumda. Seçim, hava durumları ve ekonomik durumlar erken rezervasyonlara biraz gölge düşürdü ve düşüş var ama son dakika satışlarımızdan beklentimiz var. Çeşme, en kötü günlerde bile sezonda yüzde 80-90 doluluğa ulaştı" dedi.





"GÜZEL BİR TATİL İÇİN MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Kesikçiler Buğday ise Çeşme'de turizmciler ve otelciler olarak sezonun açılmasını beklediklerini ifade ederek, "Artık o güzel günler geldi. Okulların kapanmasının ardından tatilin de birleşmesi ile beraber bayramda güzel bir tatil ümit ediyoruz. Çeşme'de, iç pazarda yoğun bir hareketlilik olacak. Almanya'dan, İtalya'dan ve Fransa'dan gelecek misafirlerimizi de bekleyeceğiz. Bayram tatiline kadar rezervasyonların yüzde 80-90'lara ulaşacağını düşünüyorum. Güzel bir tatil için misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.



"BEKLEDİĞİMİZ, ÖZLEDİĞİMİZ YAZA BAYRAMLA BİRLİKTE KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ"

ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Biner Tuğgan da bir açıklama yaparak, "Ayın son haftasına denk gelen bayram tatili nedeniyle rezervasyonların arttığını gözlemliyoruz. Seçim sonrası için turizmcilerin beklentisi çok yüksekti. Seçimle birlikte rezervasyonlarımızda durgunluk söz konusuydu. Ancak son 10 gündür rezervasyonlarımızda çok ciddi artış gözlemliyoruz. Çeşme, bayramda yine cıvıl cıvıl olacak. Beklediğimiz, özlediğimiz yaza bayramla birlikte kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.