‘Termik santraller arz güvenliği için vazgeçilmez’

Kısa bir süre önce yeni yönetim kurulunu seçen Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) ilk toplantısını Muğla Milas'ta faaliyet gösteren YK Enerji'de gerçekleştirdi. EÜD Başkanı Cem Aşık, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde yerli kaynakların önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin arz güvenliğinde yerli kömür gelecek dönemde de önemini koruyacak" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYUMLU

Yerli kaynaklarla yapılan elektrik üretiminin de önemine dikkat çeken Aşık, "Yerli kaynakların elektriğe dönüştürülmesi ve bunun aralıksız bir şekilde yapılması oldukça kritik bir konu. Türkiye'nin arz güvenliğinde yerli kömür gelecek dönemde de önemini koruyacak ve yenilenebilir enerji santrallerinin çalışmaları için gerekli yan hizmetleri sağlayacak. YK Enerji, Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri ile Türkiye'nin elektrik arz güvenliğinde büyük bir öneme sahip" dedi.

Enerji üretiminin sürdürülebilir ve çevreye uyumlu bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çeken Aşık, "YK Enerji çevreyle uyumlu üretimin mümkün olduğunu rehabilitasyon çalışmalarıyla da gösteriyor. Kömür üretiminin sona erdiği maden sahaları başarılı bir şekilde rehabilite edilmiş ve ağaçlandırıldı. Ağaçlandırılan birçok eski maden sahası başarıyla doğaya kazandırıldı. Zeytin ağaçları verim kaybına uğramadan tarımsal üretime kazandırıldı. Örneklerin yaygınlaşmışını bekliyoruz" dedi. YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç ise Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin Türkiye toplam kurulu gücünün yüzde 2,5'ini oluşturduğuna dikkat çekerek, "YK Enerji olarak verimliliğe ve çevreye yönelik yatırımlarımızı sürdürdük" dedi.