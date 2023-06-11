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Haberler Ekonomi TMO, 530 noktadan hububat alımı yapacak

TMO, 530 noktadan hububat alımı yapacak

11.6.2023

Gazete

TMO, 530 noktadan hububat alımı yapacak
TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alımları için yaklaşık 530 nokta belirledi. Genel Müdür Ahmet Güldal, alınan ürünleri depolamak için her türlü imkanı kullanacaklarını, üreticilerin müsterih olmasını söyledi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl buğday ve arpa üreticilerinin beklentilerine karşılık veren bir fiyat açıklandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatları açıklamasından bu yana sektör temsilcileri ve üreticilerden olumlu geri dönüşler geldiğine işaret eden Güldal, "Gerçekten üreticilerimizi mutlu edecek bir fiyatlandırma oldu. Verilen fiyatlar dünya fiyatlarının150 dolar üzerine çıkmış oluyor. Buğday ve arpa üreticilerimize pozitif ayrımcılık yapmış olduk." diye konuştu.
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