Uçuş ağımız 342 noktaya ulaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık sektöründe hayata geçirilen projelerle ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu, "2003'te hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81'den 173'e yükselttik. , 2003 yılında 50 ülke 60 olan dış hat uçuş noktamıza 282 yeni nokta ekledik. Uçuş ağımız bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaştı" dedi.

ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPILDI

ÇUKUROVA Havalimanı'nın açılışı için artık sona yaklaşıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bölge insanımızı daha fazla bekletmemek için Çukurova Havalimanı altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliği ile pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacaktır. Yine altyapı projesi kapsamında; 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliği ile Beton Kaplamalı Paralel Taksiyolu, 2 adet Yüksek Sürat Taksiyolu, Terminal Apronu, Kargo Apronu, Özel Uçaklar Bölgesi Apronu, 2 Yer Hizmetleri Araç Park Yeri, Çevre Tel Örgüsü, Nöbetçi Kulübeleri ve Çevre Güvenlik Yolu gibi tüm işleri de tamamladık" dedi.