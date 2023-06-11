Zorlu’ya yargı freni

Zorlu Grubu'nun İzmir'e içme suyu sağlayan Gördes Barajı havzası sınırları içerisinde kurulan, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki nikel madenine ait sülfürik asit üretim tesisi projesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan şirket ile ilgili mahkemeden bir karar çıktı. Tesise elektrik çekmek için yapılmak istenen elektrik iletim hakkı mahkemeden döndü.

22 BİN 506 AĞAÇ KURTULDU

GÖRDES ve Çevresi Çevre Tarih ve Kültür Derneği, EGEÇEP ve vatandaşlar tarafından açılan davada Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'nün 154 kV Akhisar TM-Meta Nikel Kobalt TM Enerji İletim Hattı Projesi iptal edildi. Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'nin kararında projenin ormana ve bölgede yaşayan BERN Sözleşmesi koruması altındaki canlılara olan etkisinin incelenmemesi vurgulandı. Kararda hattın hayata geçmesi durumunda 22 bin 506 ağacın kesileceğinin bilgisi de verildi.