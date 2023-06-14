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Haberler Ekonomi Aydın’da toplu ulaşım ve taksi ücretine zam geldi

Aydın’da toplu ulaşım ve taksi ücretine zam geldi

KAZIM YÖRÜKCE

14.6.2023

Gazete

Aydın’da toplu ulaşım ve taksi ücretine zam geldi
AYDIN'DA toplu ulaşım ve taksilere yüzde 38 ile 50 arasında zam yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplum ulaşım ve taksilere yüzde 38 ile 50 arasında zamlanırken zamlı tarifeler gelecek hafta uygulanacak. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, şehir içi ulaşım fiyatının 10 lira 50 kuruş, öğrenci fiyatının ise 7 lira 50 kuruş olacağını açıkladı. Özmeriç, taksilerin açılış kilometresi ücretinin 12 lira 50 kuruş, kısa mesafe ücretinin ise 45 lira olarak belirlendiğini söyledi. Zamlı fiyat tarifesinin önümüzdeki haftadan itibaren uygulanacağı belirtildi.
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