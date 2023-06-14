Aydın’da toplu ulaşım ve taksi ücretine zam geldi

AYDIN'DA toplu ulaşım ve taksilere yüzde 38 ile 50 arasında zam yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplum ulaşım ve taksilere yüzde 38 ile 50 arasında zamlanırken zamlı tarifeler gelecek hafta uygulanacak. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, şehir içi ulaşım fiyatının 10 lira 50 kuruş, öğrenci fiyatının ise 7 lira 50 kuruş olacağını açıkladı. Özmeriç, taksilerin açılış kilometresi ücretinin 12 lira 50 kuruş, kısa mesafe ücretinin ise 45 lira olarak belirlendiğini söyledi. Zamlı fiyat tarifesinin önümüzdeki haftadan itibaren uygulanacağı belirtildi.

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