İzmir’de bir bardak çay 12-13 liradan satılacak

İZMİR Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, çaya yapılan zammın ardından kendilerinin de fiyat güncellemesi yapmak zorunda kalacaklarını söyleyerek "Müşteriler artık bir çayı 12-13 TL'ye içebilecek" dedi. Mayıs ayında gerçekleşen genel seçimlerin ardından enflasyon oranları da açıklandı bununla beraber temel gıda maddelerine zam geldi.

ÇAYKUR'un çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yapmasının ardından İzmir'de kahveci esnafı da fiyat güncelledi. Çay fiyatlarının yükseleceğini vurgulayan Kırdı, "Yeni fiyat tarifesi ile birlikte, 6-8 TL olan çay 10- 13 TL arasına yükselecek. Bunu da İESOB değerlendirecektir" diye konuştu