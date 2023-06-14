Komisyon toplandı, asgari ücret mesaisi başladı

Asgari ücretli çalışanların yanı sıra memur, emekli maaşları ve yardım ödemeleri ile iç pazardaki fiyatları doğrudan etkileyen asgari ücrette ara zam tutarının Kurban Bayramı öncesi belirlenmesi bekleniyor. Bayram sonrasında emekli ve memur zammına sıra gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. İkinci toplantının ise 20 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

BAYRAMA YETİŞEBİLİR

Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.

Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" diye konuştu.

Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani süreç 10-12 günlük kısa bir zaman diliminde tamamlanacak. Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları bir aya yakın sürüyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak.

TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyon toplantısı öncesinde önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etmişti. Akkol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada komisyon çalışmasının Kurban Bayramı öncesi tamamlanmasını arzu ettiklerini söylemişti.

2 YILDA YÜZDE 180 ARTIŞ

2021 yılı ocak ayında brüt 3 bin 577 lira net 2 bin 825 lira olan asgari ücret 2022 ocak ayında brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira oldu. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. 2022 yılı temmuz ayında asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6 bin 471, net 5 bin 500 liraya çıktı. 2022 ocak ayında ise temmuz ayına göre yüzde 54.66'lık artışla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira oldu. Asgari ücret ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100, 2021 yılı ocak ayına göre de yüzde 180 oranında arttı.