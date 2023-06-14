Medikale devlet destekleri hasta yakınlarını rahatlattı

MEDİKAL malzemelere devlet belli oranlarda katkı payı ödemesi yapıyor. Her sene güncellenen bu miktarlar son yapılan zamla birlikte hasta yakınlarını mutlu etti. Yüzde 30 oranında artan ödemeler ile hasta yakınları artık daha az ödeme yapacak. SGK ile anlaşma kapsamına giren malzemelerin fiyatları oldukça yüksek. Bu anlamda devlet tarafından yapılan destek zammı vatandaşı rahatlattı. Medikal malzeme listesi, hastaların durumuna göre doktor tarafından verilen raporla birlikte hazırlanır. Bu liste içerisinde bulunan malzemeler de SGK ile anlaşması olan kurumlar tarafından temin edilebilir. Gerekli evraklar hazırlandığında ve tam olduğunda da devletin ödediği miktar düşülür geri kalan ödeme de hastalardan alınır. Geçtiğimiz aylarda yüzde 30 civarında yapılan zamla birlikte devlet desteğini artırdı. Artık hastalar malzemelere önceden ödedikleri kadar fark ödemeyecek.

DEVLET TAMAMINI ÖDÜYOR

MSC Medikal İzmir Şubesi Müdürü Özgür Öztırak, "Devlet belli ürünlere belli limitler veriyor. Örneğin, 5 liralık bir ürüne 1 lira ödüyor ve kalan 4 lira hastadan alınıyor. Ama aynı zamanda 5 bin liralık bir ürün için 4 liralık ödeme yapılırken artık ürünün fiyatı 6 bin TL oldu ve devlet tamamını ödüyor. Böylece hastadan bu cihaz için para çıkmıyor. Onun yerine diğer ihtiyaçlarını tamamlayabiliyor. Ama belli sınırlamaların olması da gerekir. Eğer bir malzemeden hasta 10 tane alabiliyor olsa başka ihtiyacı olanlara ürün kalmayabilir" dedi.