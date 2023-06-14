Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlara “dur” dedi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fiyat etiketine ilişkin mevzuatta yapılan özel düzenlemelerle tüketicilerin korunması amacının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.Söz konusu mevzuat düzenlemelerinde özetle, perakende satışa arz edilen malların, ambalajlarının, kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket bulunması veya aynı bilgileri içeren listelerin uygun yerlere asılması gerekiyor. Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine fiyatın uygulanması zorunluluğu bulunuyor. İndirimli satışlar başta olmak üzere fiyat etiketinin gerçeğe uygun olması ve yanıltıcı, aldatıcı bilgiler içermemesi gerekiyor.

TÜKETİCİ MAĞDUR EDİLMEYECEK

Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılında 63 bin 3 firma nezdinde 1 milyon 216 bin 164 ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23 bin 536 aykırılığa ilişkin 11 milyon 918 bin 561 TL idari para cezası kesildi. 2023 yılının 5 ayında ise 17 bin 278 firma nezdinde

335 bin 154 ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11 bin 301 aykırılığa ilişkin 11 milyon 244 bin 727 TL idari para cezası uygulandı.

Açıklamaya göre, son dönemlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğu ve bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildiğinden, etiketlerin gerçeği yansıtır bir şekilde düzenlenmesi önem arz taşıyor.

YOĞUN DENETİM TALİMATI

Bu doğrultuda 10 Haziran 2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yer alan ve malın kasa fiyatının etiket fiyatının iki katı farklı çıktığına dair tüketici mağduriyetine binaen ticaret il müdürlüklerine, başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında satılan ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin Tüketicinin Korunması Kanunu ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yoğun denetimlerin yapılması talimatı verildi.