Türk oyun sektörü Avrupa’nın zirvesinde

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisinin "Video Oyun Endüstrisi" raporuna göre, Türk oyun girişimlerine geçen yılın ilk yarısında yapılan yatırımların tutarı 333 milyon doları bulurken Türkiye'yi 158 milyon dolarla İngiltere, 60 milyon dolarla Norveç izledi. İstanbul'da 331, Ankara'da 108 olmak üzere Türkiye'deki aktif oyun stüdyo sayısı 522'ye ulaşırken İstanbul, en fazla anlaşmanın gerçekleştirildiği şehirler arasında Londra'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Ocak 2022'de dünyada en çok video oyunu oynayan 7'nci ülke konumunda yer alan Türkiye, bu yılın ocak ayı itibarıyla 5'inci sıraya çıktı.

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