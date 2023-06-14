Yılın yorgunluğunu piknikte attılar

2022-23 Öğretim yılında yoğun mesai harcayan okul kantincileri, 10 ayın yorgunluğunu, İzmir Kantinciler Odası'nın düzenlediği piknikte attılar. Pikniğe aileleriyle katılan oda üyeleri, sanatçı Mikrop Hikmet'in şovlarıyla eğlendi, çuval yarışı, yer kapmaca, uçurtma yarışı gibi etkinliklerle güzel bir gün geçirdi. Piknikte ayrıca çeşitli hediyelerin dağıtıldığı bir çekiliş de düzenlendi. İzmir Kantinciler Esnaf Odası'nın büyük bir aile olduğunu vurgulayan oda başkanı Özgür Yavuz, bu tür etkinliklerle camia içinde birlik ve beraberliği koruduklarını, aileleriyle birlikte üyelerin tanışıp kaynaştığını söyledi.

STRES ATTILAR

OKUL kantini işleten üyelerinin büyük sorumluluklar taşıdığına dikkat çeken Özgür Yavuz, 'Bizim işimizde ticaretin önünde sosyal sorumluluklarımız geliyor. Aileler çocuklarını öğretmenlerinden sonra bizlere emanet ediyor. Biz öğrencileri kendi evlatlarımızdan ayırt etmiyor, çalışırken kantinlerimizin hijyenliğine, sattığımız ürünün kalitesine, çocukların güvenliğine azami gayret gösteriyoruz' dedi.

Pikniğe katılan üyeler arasında çekiliş de yapıldı. (Soldan sağa) Oda başkanı Özgür Yavuz ve sanatçı Mikrop Hikmet çekilişte kazanan ailelere ödüllerini verdi.

Sorumlulukların ağır yükü de beraberinde getirdiğine değinen Başkan Yavuz 'Ticaretin, ekonomik alanda çektiğimiz sıkıntıların yanı sıra bu sosyal sorumluluklar da işimizi oldukça stresli yapıyor. Bu tür etkinliklerle üyelerimizin güzel vakit geçirmesini ve beraberliğimizi korumayı amaçlıyoruz İzmir Kantinciler Odası büyük bir aile. Bu aile içinde sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı ne kadar artırırsak, bizim verimimiz, evlatlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesi de artar. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.