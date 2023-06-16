Yeni petrol müjdesi Kato’dan! Milyar dolar değerinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da arama çalışmaları başlatıldı.

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle yeraltı zengin yatakları kullanılmayan Güneydoğu, petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

BÖLGEDE YENİ PETROL REZERV NOKTALARI

Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, Türkiye'nin belki de bir kaç yıl içerisinde Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarında çekildi.

KATO'DA YENİ PETROL KUYUSU ÇALIŞMALARI

Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtirken, Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başladı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

ÇIKARILAN PETROL HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe müjdesini verdiği Gabar ve Cudi'de Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ile Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın petrol sahalarında her geçen gün çıkarılan petrolün de miktarı artırıyor. Arap petrolü kalitesindeki Gabar-Cudi'de 5 bin varil olan iki kuyudaki günlük çıkarılan petrol 15 bin varil civarına ulaştı.

Aybüke Yalçın petrol sahasında ikinci kuyuda açılırken, bu kuyudan da aynı kalitede ve rezervi yüksek petrol olduğu ifade edildi.

Öte yandan, bölgenin zenginleşmesine yol açması ve Türkiye ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlaması hedeflenen petrolün işlenmesi amacıyla Şırnaklılar, Batman'da olduğu gibi dev rafineri kurulmasını istiyor.

ŞIRNAK'A PETROL RAFİNERİSİ

Şırnak ESOB (Esnaf ve Sanatkârlar Odası) Başkanı Heşar Haşimoğlu, "Türkiye'nin ikinci yüzyılında kentimizde yaşanan petrol gelişmeleri bizleri fazlasıyla sevindirmiş ve heyecanlandırmıştır.

Şırnak Gabar' da çıkarılan Petrol hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için son derece önemlidir. Yıllarca terör ile anılan ilimizde artık ekonomi istihdam ve yatırımlar konuşulmaya başladı. Bu yeni gelişmeler hem sanayi hem de ulaştırma sektöründe bulunan esnaflarımız için son derece önemlidir.

Ayrıca ilimizde TPAO Bölge Müdürlüğü'nün kurulması teşkilatımız ve vatandaşlarımızın memnun etmiş olup yakın zamanda ilimize petrol rafinerinin kurulacağının müjdesini alacağımızı umut ediyorum" dedi.

"BÖLGEDEKİ İLK DERİN SONDAJI BAŞLATTIK"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR

Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor. İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.

Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK

Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, "Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk." İfadeleri yer alıyor.

BİZ SAHAYA İNDİK

Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk.



O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadeleri yer alıyor.