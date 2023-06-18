Kalyon’dan dev adım: İmzalar atıldı! Romanya’nın gazını Avrupa’ya taşıyacak

Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini uluslararası rakiplerini geride bırakarak kazanan Kalyon Holding ile SNTGN Transgaz arasında projenin başlaması için imzalar atıldı. Törende, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över yer aldı. Yapım bedeli yaklaşık 500 milyon Euro olan proje ilgili konuşan Serdar Över, "Hem Romanya'nın hem Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği açısından çok kritik bir proje" dedi.

Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkartacağı ilave gaz, Kalyon Holding tarafından Karadeniz kıyısı ile Podişor arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattıyla ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılacak. Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin imza töreni Bükreş'te Başbakanlık binasında imzalandı.

İmza törenine, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över katıldı. İmza töreninde konuşan Serdar Över, ulaştırma, sağlık ve enerji konuları başta olmak üzere uzun bir süre altyapı yatırımlarını ertelemiş olması nedeniyle müteahhitlik ve inşaat sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip olan Romanya'nın, başta ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi ve ülkenin AB karbon salınımı kurallarına uyum sağlanması amacıyla enerji üretim tesislerinin dönüşümüne yönelik çeşitli projeleri nedeniyle gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.

"KARADENİZ GAZINI AVUSTURYA'YA ULAŞTIRACAĞIZ"

Avrupa Birliği ihale kanunlarına göre yapılmış, şeffaf ve zorlu geçen ihaleyi, Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak kazandıklarını vurgulayan Över, "Attığımız imza ile inşasına başladığımız boru hattı projemizi, en ileri teknoloji ile hayata geçireceğiz. Projeyi taahhüt ettiğimiz 24 aydan daha kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Över, 308 kilometre uzunluğundaki hattın, BRUA koridoru ile birleşeceğini belirterek, "BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridoru. Boru hattımız sayesinde Karadeniz'den çıkan gaz Avusturya'ya ulaşabilecek" diye konuştu. Romanya'nın müşavirlik ve müteahhitlik anlamında Türk firmaları açısından önemli bir potansiyel taşıdığına da değinen Över, "Amacımız, Karadeniz'de ortaya çıkacak ilave doğal gazı Romanya ve AB ülkelerinin kullanımına sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilirliğe uygun bir şekilde ulaştırmak. Kalyon Holding olarak bu alanda sahip olduğumuz bilgi ve deneyimimizi Avrupa'ya taşırken, ülkemizin mühendislik gücünü de komşu coğrafyalara ihraç ediyoruz. Bu sayede Türkiye ve Romanya arasındaki ticari iş hacmini artıracak olmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gerek Romanya gerekse diğer ülkelerde Kalyon Holding'in imzasını daha da görünür kılacağız" ifadelerini kullandı.

"HATTAN TAŞINACAK GAZ İLE ROMANYA'DAKİ TÜKETİMİN YAKLAŞIK YÜZDE 45'İ KARŞILANACAK"

Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ise Romanya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin ve iş birliğinin yıllar öncesine dayandığını belirterek, "Şimdiye kadar çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Romanya'da özellikle altyapı alanında Türkiye'den ihale kazanan çok sayıda firma bulunuyor. Bizim projemizde ise Kalyon Holding, Avrupa'dan 4 firmanın katıldığı ihaleyi, tüm kriterleri karşılayarak kazandı. Bu doğalgaz boru hattı Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi. Bu ihaleyi kazanmanın gururu da Kalyon Holding'e ait. Çok önemli bir ihaleyi kazanan Serdar Beyi ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'i karşılanacak" dedi. Sterian, Kalyon Holding ile sözleşmenin Şubat 2021'de imzalandığını, bugün ise projenin başlaması için imzaların atıldığını vurguladı.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇOK KRİTİK BİR PROJE"

İmza töreni sonrası DHA'ya konuşan Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över, "Hem Romanya'nın hem Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği açısından çok kritik bir proje bu. Romanya'nın Karadeniz kıyısında, denizdeki gaz sahasından çıkacak gazı BRUA koridoruna ulaştıracağız. BRUA koridoru Bulgaristan üzerinden gelen Romanya, Macaristan ve Avusturya'ya giden, AB'ye giden bir boru hattı. Biz oraya eklenmiş olacağız. Hem Karadeniz gazının oraya gitmesi hem de diğer gaz sahalarının, işte biliyorsunuz, Türkiye'nin bir enerji Hub'u haline gelmesi hedefimiz var. Türkiye'den de oraya ilave gidebilecek gazlarla hem Romanya'nın hem de AB'nin enerji güvenliğine katkıda bulunmuş bir proje olacak" dedi. "308 kilometrelik boru hattından bahsediyoruz" diyen Över, "12 milyar metreküp taşıma kapasitesi yapıyoruz" diye konuştu. Sakarya gazının projeye ilerleyen süreçte dahil olabileceğini kaydeden Över, "Biz kendi gazımızı yeterince temin ettikten sonra buraya da verebiliriz. Bir de Azerbaycan'da Şahdeniz 2'de çıkan gazın TANAP üzerinden buraya aktarılması planı var. Bunlarla birlikte Türkiye'nin enerji Hub'u haline gelmesine katkıda bulunacak bu proje" şeklinde konuştu.

Serdar Över, Kalyon holdingin AB için geçerli olan teknik kriter puanlamalarının da iyi olduğunu vurgulayarak yatırımların süreceğini kaydetti.

AVRUPA BİRLİĞİ "ORTAK FAYDA" PROJESİ

Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, AB'nin Kasım 2015 tarihli Avrupa Komisyonu Ortak Fayda Listesi Projeleri kapsamında hayata geçirilirken; projenin gerek Romanya gerekse de AB açısından stratejik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Bu paralelde enerji pazarı entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve enerji arzı güvenliğine kayda değer katkı yapan ve enerji koridoru oluşturmak için gerekli olan projeler, AB Komisyonu tarafından "Ortak Fayda Listesi Projeleri" olarak değerlendiriliyor. Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında ayrıca, Kalyon Holding tarafından yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru tedarik edilmesi de söz konusu olacak.

PROJEDEN DETAYLAR

- Proje güzergahı Karadeniz kıyısında Köstence'nin güneyinden başlayıp, Bükreş'in güneydoğusunda yer alan Podişor arasında yer alan 308 kilometrelik bir güzergahı içeriyor.

- AB, 2009 ve 2013 yıllarında yürürlüğe koyduğu bir dizi regülasyon ile stratejik öneme sahip enerji projelerinin uygulanmasına ait esasları belirlemiş durumda. Regülasyon, enerji piyasası entegrasyonu, sürdürebilirlik, enerji arzı güvenliği ve sınır ötesi enerji altyapısı koridorlarına önemli katkıları olan projeleri "Ortak Fayda Projeleri" olarak tanımlıyor. Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesi de AB Komisyonu'nun Kasım 2015 tarihinde aldığı karar uyarınca bu listeye dahil edildi. Bu kapsamdaki projeler ayrı bir izin prosedürüne tabii olurken, AB fonlarına da erişim sağlayabiliyor.

- AB'nin artan gaz ihtiyacı ve arz güvenliği kaygıları neticesinde, Karadeniz'de açık deniz gaz sahalarından çıkartılacak gazın ülkenin iç kesimlerine ve sonrasında da diğer Avrupa ülkelerine ulaştırılması amacı ile Transgaz, 2019 yılında Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin ihalesini yaptı. Proje ile ilgili mühendislik çalışmaları ve saha teslimi süreci de tamamlandı. Boru hattının inşaat faaliyetlerinin başlamasını müteakip 24 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

- Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı, 48 inç ve 40 inç çapında 308 kilometre uzunluğunda boru hattının inşasını içeriyor. Boru hattı güzergâhının tamamı karada yer alıyor. Boru hattı tamamlandığında 63 bar çalışma basıncına sahip olacak. Proje kapsamında yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru kullanılacak. Projede 20 adet vana istasyonu ile enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.

- Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı'nın amacı, Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezerv alanlarından çıkaracağı doğal gazın ülkenin iç kesiminde yer alan Podişor düğüm noktasına iletilmesi. Bu sayede Karadeniz gazının bağlantı noktaları üzerinden Bulgaristan, Macaristan ve Avusturya'ya da iletimi sağlanabilecek.

- Proje kapsamında denizde bir çalışma yapılmayacak. Tüm imalatlar karada yapılırken, projenin pik döneminde yaklaşık bin ila bin 500 kişilik bir iş gücünün istihdam edilmesi öngörülüyor.

- Kalyon İnşaat projeye 2018 senesinde projenin yürütücüsü Transgaz tarafından açılan kamu ihalesine katılım sağlayarak dahil oldu. Teklif, Ekim 2019 tarihinde Transgaz'a sunuldu, Transgaz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Kalyon İnşaat'ın teklifi en avantajlı teklif olarak değerlendirildi. Transgaz ile Kalyon arasında sözleşme ise 5 Şubat 2021 tarihinde imzalandı.

- Projenin tasarım ve mühendislik süreci ihale öncesinde Transgaz tarafından tamamlandı. Kalyon İnşaat, projenin inşasını üstlenirken, yalnızca gerekli durumlarda imalata yönelik detay mühendisliği yapacak.

-Kalyon İnşaat, ihale sürecinde hem en avantajlı ticari teklifi hem de en iyi teknik çözümü sunduğu için Transgaz tarafından tercih edildi.

-Kalyon Holding'in, gerek TANAP Doğal Gaz Boru Hattı projesi gerekse de Silivri Botaş Doğal Gaz Depolama Tesisi projesinde edindiği tecrübe neticesinde niş bir pazar olan petrol & doğal gaz sektöründe ciddi bir oyuncu durumuna geldiği belirtildi.