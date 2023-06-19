Canan Yılmaz: Akademiler Güzellik Sektörünün İş Gücü İhtiyacını Karşılıyor

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımının, ekonomik kalkınma için önemi büyük. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren meslek edindirme akademilerine büyük görev düşüyor. Akademilerde eğitim alan kadınlar iş hayatının bir parçası olarak hayatlarını kazanırken ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Bu alanda faaliyet gösteren kurumların başında gelen İstanbul merkezli Canan Yılmaz Akademi, Edirne'nin ardından Adapazarı'nda şube açmak için anlaşma imzaladı.

KADIN İSTİHDAMINA KATKI SUNUYOR

Kurucusu olduğu akademide 25 yıllık deneyim ve bilgisini bu alanda meslek, bilgi ve beceri edinmek isteyenlerle paylaşan Canan Yılmaz, yeni şubesiyle ilgili şunları söyledi: "Yaygın eğitim kapsamında faaliyet gösteren biz ve bizim gibi kurumların kadın istihdamına etkisi çok fazla. Bu motivasyonla daha çok kişiye ulaşmak için uzun zamandır çalışıyoruz. Bu çalışmaların ayaklarından biri olan Adapazarı'na bir şubemizi kazandırdık. Yaptığımız franchising anlaşması ile Adapazarı'nda da güzellik alanında sektöre isimler kazandıracağız."

SEKTÖR ÇOK HIZLI BÜYÜYOR

Güzellik sektörünün tanınmış ismi Canan Yılmaz, aynı zamanda bir girişimci. Yeni markası Lucia Derma'nın ürünlerini hem Türkiye'de hem de yurt dışında tüketiciyle buluşturan Yılmaz, sektörün profesyonel iş gücüne olan ihtiyacına dikkat çekerek akademilerin önemine vurgu yaptı: "Güzellik sektörü her geçen gün büyüyen ve katma değer üreten bir sektör. Sağlık turizminin de etkisiyle profesyonellere olan ihtiyaç sürekli artıyor. Biz bu noktada uygulamalı ve teorik eğitimlerimizle yeni profesyoneller yetiştiriyoruz. Akademilerin katkısı olmadan sektörün gerekli iş gücü ihtiyacını karşılaması mümkün değil."

Franchising hakkında detaylı bilgi için resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://cananyilmazakademi.com/franchising/

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