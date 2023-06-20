EBSO’nun yeni binasının temeli atıldı

EBSO'nun İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yapacağı yeni hizmet binasının temel atma törenini gerçekleşti.

ÇABA SARFEDECEĞİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Sektör bazlı yoğun talepler var. Biz bunları açıkça duyurduktan sonra en az 10 milyon metrekarelik bir organize sanayi bölgesini bile doldurabileceğiz. Hem kayıt dışı ekonomiyi hem de kayıt dışı istihdamı en kolay kontrol altına alabilecek yerler organize sanayi bölgeleridir. O açıdan bunların sayılarının artırılması son derece önemli. Ben burada ilk parsel sahiplerinden bir tanesiyim. Emeği geçen çok büyüğümüz var. Hepsine teşekkür ederim. İzmir birlik beraberliği yakaladı. Bu şekilde çalışarak İzmir'in daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarf edeceğiz" dedi.