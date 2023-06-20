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Haberler Ekonomi Siirt’te petrol arama çalışmalarına başlandı

Siirt’te petrol arama çalışmalarına başlandı

20.6.2023

Gazete

Siirt’te petrol arama çalışmalarına başlandı
Siirt'in Pervari ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Çatköy-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı. Ülkenin petrol kaynaklarını artırmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Güneydoğu bölgesinde bulunan petrol kaynakları yeni keşifler için heyecan oluşturuyor. Şırnak'ta yapılan çalışmalardan müjdeli haber geldi, terörden arındırılan Gabar'dan adeta petrol fışkırdı. Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başladı. Kato Dağı'nın yanı sıra Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Yürütülen çalışmaların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.Son bölge Pervari Siirt'in Pervari ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Çatköy-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı.
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