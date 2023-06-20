Sinema seyirci sayısı yüzde 187,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, sinema salonu sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azalarak 2 bin 366 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 0,3 azalarak 284 bin 204 oldu. Sinema seyirci sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 187,9 artarak 35 milyon 754 bin 644 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 476,9 artarak 18 milyon 834 bin 898 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 84,8 artarak 16 milyon 919 bin 746 kişi oldu.

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