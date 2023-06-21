Kınık ‘tarım üssü’ oluyor

Dünyada ilk olma özelliğine sahip İzmir Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim (Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler) Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB), Genel Yerleşim Planı ve Üst Yapı Modül Projeleri onaylandı. Kınık Belediye Başkanı ve Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sadık Doğruer, "Bu proje bölgede istihdam sorununa önemli ölçüde çare olacak ve yatırımcılara ilçemizde kapı açacak olan dev bir projedir. Bereketli topraklarımızın ve çiftçimizin hakkını teslim edecek. Türkiye Yüzyılı her alanda olduğu gibi, üretimin, üreticinin, kalkınmanın da yüzyılı olacaktır. Önemli bir aşamayı geride bıraktık, ilçemize ve bölge halkına hayırlı olsun" dedi.