SGK yapılandırmasına İzmir’de rekor başvuru

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İzmir'de bugüne kadar yapılandırma başvuru sayısı 90 bini, yapılandırılan borç tutarı ise 10 milyar lirayı aştı. SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, işverenlerin SGK'ye olan prim ve idari para cezası borçları ile sigortalıların isteğe bağlı Ek-5 tarım sigortası, BAĞ- KUR prim borçları ve GSS prim borçlarının uygun şartlarla yeniden yapılandırılmasının detayları ve avantajları hakkında İzmirlilere bilgilendirmede bulundu. Yapılandırmanın, işverenlerin ve sigortalıların geçmiş dönemlere ait prim borçları sebebiyle katlanmak zorunda oldukları maliyetlerin azaltılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Kurt, mart ayında başlayan başvuru sürecinde İzmir'de rekor sayılara ulaşıldığını ifade etti. Yapılandırma için son başvuru tarihi Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 Temmuz'a uzatılmıştı.