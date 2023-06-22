Asgari ücret zammı çalışanları rahatlatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısından geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını açıklamasının ardından yeni asgari ücret İzmir iş dünyasında da büyük yankı buldu. İzmir iş dünyasının önemli temsilcileri asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zamla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, enflasyonu düşürecek hamlelerin hızla hayata geçirilmesini istedi.

MEMNUNİYET VERİCİ

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, artış rakamının uzlaşı içerisinde ve bayramdan önce yapılmasından ötürü tüm taraflara teşekkür ederek, "Bir önceki dönemde 400 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 500 liraya çıkartılması, asgari ücrete kadar olan tutardan vergi alınmaması uygulamasının devam edecek olması ve tabi ki yüzde 34'lük bir artış önemlidir" diye konuştu. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, seçimlerin sona ermesinin ardından ekonomide rasyonel düzleme dönüleceğinin en yetkili ağızlardan ifade edilmesinin memnuniyet verici olduğunun altını çizerek, "Asgari ücret, memur maaşları ve emekli aylıklarındaki artışlara da bu perspektif ile bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Bütün düzenlemelerin, ülkenin üretim gücünü arttıracak, rekabet gücünü yükseltecek bir amaca hizmet etmesi elzemdir" dedi.

REKABET GÜCÜ VURGUSU

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, yeni asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın çalışanları rahatlatacak olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Zorlu, "Asgari ücrete ve üretime yönelik desteğin artırılması hem istihdamın hem rekabet gücünün korunması açısından önemli bir adım olacaktır" dedi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi alınan zam kararının hayırlı olmasını diledi. Eskinazi, ayrıca yakın zamanda ihracatta rekabet gücünün arttırılmasına yönelik çalışmaların da yapılması temennisinde bulundu.