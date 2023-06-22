Aydem ve Gediz’den e-makbuz uygulaması

AYDEM Perakende ve Gediz Perakende, müşterileri için büyük kolaylık sağlayacak e-makbuz uygulamasına geçti. Bu uygulama sayesinde, veznelerde yapılan ödemeler sonrasında fatura ödeme belgesini sms ve e-posta yolu ile e-makbuz olarak almayı tercih eden müşteriler, kağıt tüketimini azaltarak daha yeşil bir yaşamı destekleyebilecek. E-makbuz uygulamasıyla vezne ödeme işlemleri sonrasında müşterilere, dijital olarak e-makbuz içeren sms ve e-posta gönderilecek. Aydem Perakende ve Gediz Perakende e-makbuz tercihi yapan her 20 müşteri için Ege Orman Vakfı'na bir fidan bağışlayacak. Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, "Dijitalleşme adına büyük bir adım daha atmış olduğumuz bu uygulama, müşterilerimizin hayatlarını oldukça kolaylaştıracak" dedi.