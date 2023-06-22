Doğalgazda ücretsiz faturalar evlere ulaşmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli doğalgaz sisteme verilirken kamuoyuna duyurduğu iki müjdeden ilki olan bir ay ücretsiz fatura milyonların cebini ısırtırken, bu ay itibariyle ücretsiz 25 metreküplük faturalar da hanelere ulaşmaya başladı. 1 Mayıs 2024 tarihine kadar doğalgazda faturaların 25 metreküplük kısmı Karadeniz gazından karşılanacak. 24 Nisan'ın milat olarak alındığı düzenleme kapsamında bu tarihten sonra vatandaşlara giden ilk doğalgaz faturalarından ücret alınmamaya başlanmıştı. Bu ay itibariyle ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan 25 metreküp hediye uygulaması devreye girdi. 11 ay boyunca konut, ibadethane ve cemevlerindeki doğalgaz kullanımlarının 25 metreküplük kısmı devlet tarafından karşılanacak.