İhtiyaç sahibi hanelere ek bayram desteği

Kurban bayramı öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere müjde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) toplam 450,8 milyon lira ek kaynak aktardıklarını açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sağlanan desteğe Kurban Bayramı desteği eklendi. Bakanlık, Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağı hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. Bakanlığın 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde vatandaşlara ulaştırdığı destek toplam tutar 4,3 milyar lirayı aştı.