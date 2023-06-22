Tarım Kredi Marketlere bayram indirimi geldi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Kurban bayramı öncesi vatandaşı rahatlatacak indirimler yaptı. 16 Haziran'da başlayan kampanya dönemi 6 Temmuz'a kadar uzatıldı. Temel gıda ürünleri ve bayram için gerekli olacak her üründe indirime giden kooperatif marketler, vatandaşın kaliteli mala ucuza erişmesi için kampanyalarına devam ediyor. Pirinç, un, şeker, süt, yumurta gibi temel gıdaların yanı sıra bayram şekeri, lokum, limonata, kolonya ve temizlik ürünlerin fiyatlarında da indirime gidildi. Vatandaşın cebini düşünerek her bayram öncesi yaptığı indirimleri Kurban Bayramı öncesinde de yapan kooperatif marketler, 6 Temmuz'a kadar fiyatları sabitledi. Vatandaş, bayram için yapılan indirim ve fiyat sabitlemesinden memnun.