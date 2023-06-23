Faturada ‘komşum ne kadar tüketmiş’ dönemi

ELEKTRİK abonelerinin, tüketim bilgilerini cep telefonundan takip etmesini sağlayacak yeni sistem devreye giriyor. Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında geçilecek yeni sistemle elektrik dağıtım şirketleri, cep telefonları ve tabletler için mobil uygulama oluşturacak. Mobil uygulama üzerinden aboneler, günlük ve aylık ortalama elektrik tüketimlerini görebilecek.

KESİNTİLER DE GÖRÜLECEK

Beklenmedik aşırı tüketimlerde kullanıcı, kaçak ihtimaline karşı uyarılacak. Aboneler, kendi tüketimlerini bölgelerindeki benzer kullanıcıların ortalama tüketimleriyle kıyaslayabilecek. Elektrikte MASS sistemine geçişte yeni sayaçlara öncelik verilecek. Aboneler, etkilendikleri elektrik kesintilerine ilişkin içinde bulunulan yıl ve bir önceki yılın kesinti sürelerini, sayılarını, her kesintinin başlangıç-bitiş zamanlarını ve sürelerini görerek karşılaştırma yapabilecek. Mobil uygulama üzerinden bildirimli ve bildirimsiz kesintiler hakkında kullanıcıya anlık bilgi verilecek.

Kullanıcılar, elektrik arıza ile ilgili şikayet ve taleplerini uygulama üzerinden ilgili kurumlara gönderebilecek. Sistem üzerinden elektrik sayacının kapanma periyotları tanımlanarak, bunun dışında tüketim oluştuğunda uyarı verilecek. Elektrikle ilgili teknik kalite parametreleri hakkında da abone bilgi alabilecek. Elektrik kullanımıyla ilgili elde edilen veriler, ilgili taraflarla internet tabanlı olarak paylaşılacak. Elektrikte MASS sistemine geçişte yeni sayaçlara öncelik verilecek.