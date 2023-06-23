’İnciraltı planları bir an önce yürürlüğe girmeli’

İZMİR Ticaret Odası, Haziran ayı olağan meclis oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, kent için önemli bir yeri olan İnciraltı planları hakkında açıklamalarda bulundu. İnciraltı imar planının İzmirlilerin refahı için olumlu bir etki yaratacağını belirten Özgener, "En kısa sürede yürürlüğe girmeli" dedi.

'OLUMLU ETKİ GÖSTERİR'

MAHMUT Özgener, "Kentimizin kalkınması açısından önemli fırsatlar barındırdığına inandığımız İnciraltı'ndan da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uyarınca onaylandı. Kent merkezinde yer alan, yeşil ve mavinin aynı alanda buluştuğu İnciraltı, turizm ve ticaret alanındaki potansiyeliyle tüm İzmirlilerin refahına olumlu etki edecek. Termal ve sağlık turizmi, kentimiz turizmi açısından önemli potansiyele sahip bir alan. Bu nedenle, İnciraltı'nın özellikle termal, sağlık ve spor turizmi odağında "iyi yaşam" temasıyla yatay mimari gözetilerek oluşturulan imar planlarının kısa sürede yürürlüğe girmesi ve yatırımcıya sunulur hale getirilmesi konusunu önemsiyoruz" dedi.