“İhmal edilen odaları ikna ettik ve kazandık”

Zekeriya Mutlu'ya karşı seçim kazanarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne Başkan seçilen Yalçın Ata, bu başarısının sırrını açıkladı. 11 yıl Disiplin ve Denetleme'de başkanlık yaptığını belirten Ata, "Bu süreçte ayrımcılığın her daim olduğunu gördüm. Bazı odalar inim inim inledi. Seçime bir hafta kala 200 bin, 300 bin liralar dağıtılmış odalara. Bazılarının borçları silinmiş. İşte o ihmal edilen odaların başkan ve yöneticilerine kendimizi çok iyi anlattık, ikna ettik ve kazandık" dedi. Başkan Ata, pek çok odanın, Birlik yönetimi tarafından dışlandığını, inim inim inletildiğini öne sürerek, "Seçime bir hafta kala borçlar silindi, paralar dağıtıldı. O ihmal edilen odalar, bizim samimiyetimizi gördü, bize seçim kazandırdı" diye konuştu.