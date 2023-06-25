Aydın-Denizli Otoyolu’nun açılış tarihi belli oldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli otoyolunun 29 Ekim 2023 tarihinde açılacağını söyledi. Ege Bölgesi'nin iki önemli kenti Aydın ve Denizli'yi ticaret ve turizmde birbirine bağlayacak ve Kapıkule'den başlayıp Akdeniz'e ulaşarak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek Aydın- Denizli otoyolu inşaatında çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli otoyol inşaatını yerinde incelemek için Aydın'a geldi.

Uraloğlu, "Otoyolumuzun 93 kilometrelik kesimini 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete açacağız. Projenin tamamını da 2024 yılı içerisinde hizmete sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı