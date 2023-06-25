Çadır ve karavanlar bayram tatilinin gözdesi

Bayrama sayılı günler kala, oteller kadar çadır ya da karavan kampları da, tatilcilerden ilgi görmeye devam ediyor. Gümüldür, Foça, Seferihisar ve Dikili'de çadır kiralama kişi başı günlük ortalama 250 TL iken, karavanlar günlük 400 TL civarında kiralanıyor.

Gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de ise çadır kampı günlük kişi başı 250 TL, karavan 700 TL. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çadır fiyatları kişi başı ortalama 150, karavan ise 300 TL civarında seyrediyor. Bayram tatilinde rezervasyonların çoğunlukla yüzde 100 doluluğa ulaştığı Çanakkale Asos kamp alanında 1 Temmuz itibarıyla çadır tatili ücreti kişi başı günlük 400, karavan ise 475 TL olarak güncellendi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de çadır tatili günlük kişi başı 450 lira, karavan tatili ise ortalama 500 lira olarak açıklandı.

TELEFONLAR SUSMUYOR

İzmir'in Menderes ilçesindeki 215 dönümlük orman arazisinde kamp işleten Nesrin Davarcıoğlu, "Hem ormanı korumak hem de gelen misafirlerimize ormanı kullandırmak gibi bir misyonumuz var. İlgi yoğun, telefonlarımız susmuyor" dedi. Kamp alanlarını daha çok ailelerin tercih ettiğini anlatan Davarcıoğlu, 4 kişilik bir ailenin market ve restoranlara sahip tesiste, ortak tuvalet buzdolabı ve duş imkanlarını kullanarak düşük bedelle tatil yapabildiğini söyledi.

'KARAVAN DAHA RAHAT'

KENDİLERİNE ait karavan ile tatile gelen lise 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Çınar da (16) "15 gündür buradayız. Karavanla kamp yapmak çok güzel. Çadırdan daha rahat. Ekonomik olarak daha uygun olduğu için daha uzun bir tatil yapma şansımız oluyor. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN 5 YILDIZLI OTEL'

KAMPTA tatil yapan Fethiye Turgay, Manisa Akhisar'dan geldiklerini belirterek, "Buraya Ramazan Bayramı'nda geldik ve çok mutlu olduk. İkinci kez geliyoruz. Temiz ve kafa dinleyebileceğimiz bir ortam var. Kendi çadırımız ile geldik. Stres atıyoruz. Burası bizim için 5 yıldızlı otel" dedi. Arkadaşlarının çadırında misafir olarak kaldıklarını anlatan Satı Yumurtacı ise "Buradan dönünce eşimle bir çadır alacağız" diye konuştu.