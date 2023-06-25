Deprem bölgesinde yapılacak evlerin yarısı devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine'de deprem bölgesindeki evlerin bir an önce tamamlanıp vatandaşlara teslimi ile ilgili yeni projeler gündeme geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptıkları hazırlıklar ile ilgili bilgi verdi. Özhaseki, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını kamuoyu ile de paylaştı. Üzerinde çalışılan modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün projesinin detayları:

İKİ FARKLI SEÇENEK

Depremde evi yıkılan vatandaşa iki seçenek sunulacak. TOKİ'nin rezerv alanlarına yapacağı deprem konutlarının yanı sıra vatandaşın yıkılan evinin bulunduğu yere de konut yapmasına izin verecek. Depremzede ya TOKİ ya da kendi arsasına yapılacak evle ilgili tercihte bulunacak.

ORTAK KARAR ŞART

Yıkılan evin yerine yeniden ev yapmak isteniyorsa, apartman malikleri ortak karar alacak. Karar sonrası gerekli başvurular yapılacak.

EN FAZLA 5 KATA İZİN

Başvuru sonrası yıkılan binanın zemin etüdü yapılacak. Buranın zemininde sıvılaşma var mı, ne şiddette bir depreme dayanabilir, tespit edilecek. İnşaat yapılmasına uygun ise devletin de desteği ile yıkılan evin yerine 4- 5 katı geçmemek üzere yenisi yapılabilecek. Hiçbir şekilde bunun üzerinde bir yapılaşmaya izin verilmeyecek. Bu nedenle maliklerin aralarında anlaşması koşulu aranacak. Arsa müsaitse, yatay olarak bina genişletilecek. Tüm maliklerin ev sahibi olması sağlanacak.

YÜZDE 40-50'Sİ HİBE

Devlet, yerinde dönüşümde yapılacak evin maliyetinin yüzde 40 ya da 50'sini karşılayacak. Bu konuda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Kalan bölüm için uygun faiz ve vadeli kredi kullandırılacak.

DERE YATAKLARI YASAK

Dere yatakları ya da fay hatlarına yakın yerlerde yerinde dönüşüm uygulanmayacak. Buralar yapılaşmaya tamamen kapalı olacak. Evi bu alanlarda olanlar TOKİ konutlarından alacak.

MALATYA'DA 338 GEÇİCİ İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLDİ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da yapımına başlanan 338 geçici iş yerinin tamamlanarak teslim edildiğini bildirdi. Özhaseki, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

ZÜBEYDE YALÇIN