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Haberler Ekonomi Günlük ihracat rekor tazeledi

Günlük ihracat rekor tazeledi

Günlük ihracat rekor tazeledi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 23 Haziran'da günlük tarihi rekor ile 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu. Küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu rekor Türk ihracatçısının dinamizmini ve mukavemetini gösteriyor" ifadesini kullandı. Bolat, paylaşımına şöyle devam etti: "2023 yılı Haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Avro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağımız olan Almanya'da 41,0 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz; katma değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla bir taraftan sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanmasıdır."

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