Tarım Bakanlığı’ndan kırsal kalkınma hamlesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsaldaki üretimin artması ve kırsalı kalkındırmak için geliştirilen projelere 1 milyar 222 milyon lira hibe desteği sağlayacak. 2022- 2023 dönemi için başvuru süreleri Kahramanmaraş depreminin ardından uzatılmıştı. Bakanlık, depremden etkilenen 11 ildeki yatırımcılara ait 83 proje için 222 milyon lira hibe desteği sağlayacak. Modern Basınçlı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında sağlanan yüzde 50 hibe desteği de, 7 bin 410 projenin hayata geçmesini sağlayacak. Toplam 750 milyon lira hibe desteğiyle 985 bin dekar alan modern basınçlı bireysel sulama sistemine kavuşacak.

EĞİTİMLİ GİRİŞİMCİLER

Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerden mezun olanlarla, aynı alanda eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç girişimcilere de Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile destek veriliyor. Eğitimli gençlerin, kırsal mahallede uygulayacakları üretim, ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerine 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği veriyor. 16 Haziran'da 200 projenin toplam 300 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandığının açıklanmasının ardından, destek programına 250 milyon lira ek bütçe ayrılarak bin projenin daha hibe desteğinden yararlandırılması kararlaştırıldı. Böylece proje kapsamında 2 bin 200 projeye toplam 550 milyon lira hibe desteği verilmiş olacak.