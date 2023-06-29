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Haberler Ekonomi 1 Temmuz’dan itibaren e-fatura zorunlu olacak

1 Temmuz’dan itibaren e-fatura zorunlu olacak

1 Temmuz’dan itibaren e-fatura zorunlu olacak
Kağıt ortamında üretilen faturalar artık belirli bir cironun üstünde ise dijitale geçmek zorunda. Kağıttan tasarruf ve iş takibindeki hız için kağıt evraklar terk ediliyor. Brüt satış hasılatı 2022 yılında 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz'dan sonra sektör ayrımı olmadan e-faturaya geçmek zorunda olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), kağıt ortamında düzenlenen fatura, defter ve irsaliye gibi çok sayıda evrakın elektronik olarak düzenlenmesi için başlattığı dijital dönüşüm sürecinin kapsamına, 1 Temmuz'dan itibaren yeni mükellefler dahil edilecek. Başkanlık, 2019 yılında yaptığı düzenlemeyle 2020 yılı ve sonrası dönemde, mükellef grupları ile sektörler itibarıyla e-belge uygulamalarına geçilmesini kararlaştırmıştı.
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