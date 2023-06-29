AB’den dijital euro hamlesi

Dijital euroyu devreye alacak olan AB'nin düzenlemesinde 'ucuz, güvenli ve resmi para birimi' ifadeleri dikkat çekiyor. Para birimi euroyu dönüştürmek isteyen Brüksel, çalışmalarını yasal zemine oturtmanın hazırlıklarını yapıyor. Avrupa Birliği (AB), bir süredir üzerinde çalıştığı dijital euroyu çıkarabilmek için yasal çerçeve hazırladı. AB Komisyonu, söz konusu düzenleme teklifini açıkladı. Teklife göre, dijital euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından çıkarılan ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital euro, nakit euronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak. Kripto varlıkların aksine dijital euronun arkasında ECB bulunacak ve nakit euroda olduğu gibi tutulan her dijital euro doğrudan ECB tarafından desteklenecek. ECB, dijital euronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit euro ile değiştirilebileceğini garanti edecek. Dijital euro ile Avrupa'da ödeme çözümü sunulacak.