Petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40.4 arttı

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yazdığı enerjinin yol haritası olan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile enerjide Türkiye her alanda çağ atladı. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi. Karada ve denizlerde sürdürülen petrol arama faaliyetleri neticesinde, ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40,4 oranında artışla 2022 yılında 3,58 milyon ton seviyesine ulaştı. Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla sürdürülen "Milli Enerji ve Maden Politikası" çerçevesinde, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji ve tabii kaynakların rasyonel şekilde değerlendirilmesi, sürekli ve makul maliyetli enerji ve hammadde arzı sağlanması, piyasalarda öngörülebilirliğin artırılması, enerji verimliliği ile enerji ve madencilik alanında yerli teknolojinin geliştirilmesi amaçlanıyor.