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Haberler Ekonomi Almanya’dan AB-Türkiye ilişkileri için hamle

Almanya’dan AB-Türkiye ilişkileri için hamle

Almanya’dan AB-Türkiye ilişkileri için hamle

ALMANYA hükümet kaynaklarına göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrasında Berlin, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması ve çeşitli alanlarda işbirliği opsiyonlarının değerlendirilmesi için girişimde bulunacak. Brüksel'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakanlık kaynaklarına göre, zirvede liderlerin gündeminde ağırlıklı olarak Ukrayna ve göç konuları yer alacak. Liderler ayrıca, AB-Türkiye ilişkilerini ve Kıbrıs'ta çözüm çabalarını görüşecek.

Almanya, zirvede Türkiye konusunda yeni bir değerlendirme süreci başlatılmasını, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci'den, Türkiye ile işbirliği seçenekleri üzerinde yeni öneriler hazırlayarak, liderlere sunmalarını talep edecek. Türkiye ile ilişkilerin Almanya için önemli olduğunu dile getiren kaynaklar, özellikle ticaret, güvenlik ve göç politikaları ile genel jeostratejik durumda önemli bir partner olan Türkiye'nin öyle kalmaya devam edeceğini belirtti.

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