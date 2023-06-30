Çanakkale Limanı dünyanın en büyüklerini ağırlıyor

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan limana yıl sonuna kadar 43 dev kruvaziyer gemisiyle 20 binden fazla yolcu gelmesi bekleniyor. Son yıllarda önemli kruvaziyer gemilerinin tercih ettiği rıhtım iskele uzunluğu 214 metre olan liman, kent turizmine önemli katkı sağlıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı konuklar özellikle Troya Antik Kenti, Troya Müzesi ve Assos'un yanı sıra Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret ediyor. Liman Hizmetleri Direktörü Evren Beceren, "27 gemi daha limanımıza gelecek. Şu ana kadar limana inen yolcu sayımız ise 8 bin 600 civarında. Geriye kalan gemilerle yine yaklaşık 12 bin civarında yolcu gelecek limanımıza. Bayram süresince 3 gemiyi daha limanımızda ağırlayacağı" diye konuştu.