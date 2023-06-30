Ege sahilleri çadır ve karavan kampları doldu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuzey Ege'deki karavan ve çadır kamp alanlarında doluluk yaşanıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi arasındaki 145 kilometrelik sahil şeridini kapsayan bölgedeki kamp alanlarına çadırıyla ve karavanı ile gelerek konaklayanlardan gecelik kişi başı 250-300 lira kişi başı ücret alınıyor. Edremit Körfezi'nin en önemli tatil yerlerinden Burhaniye'deki Kamp'ta konaklayanların sayısı 500'ü buldu.

FOÇA'YA DA YOĞUN İLGİ VAR

İZMİR'İN Foça ilçesinde de 9 günlük bayram tatili yoğunluğu yaşanırken, karavan kamplara ilgi artıyor. Hem Kurban Bayramı tatili hem de yaz sezonunu Foça'da geçirmek isteyen vatandaşlar, düşük bütçe ile ekonomik tatil için karavan kamplara yönelmeye başladı. Tatilini düşük bütçe ile uzun süreli yapmak isteyenler çadır ve karavan kampları tercih etti. Sezonluk olarak kiralanan evler ve otel fiyatlarına göre daha uygun olan ayrıca kapalı mekanlarda tatil yapmak istemeyenler nedeniyle karavan kamplara ilgi arttı. Foça'da kafe işleten Ferhat Kıvanç, "Foça'da 28 yıldır işletmecilik yapıyorum, bayram doluluğunu yaşamaya başladık. Tatile gelen vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. İnşallah tüm esnaf arkadaşlarımız için bereketli bir bayram olur" ifadelerini kullandı.