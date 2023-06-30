Halk eliyle yerli sığır ıslahı başlıyor

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, Ankara'da Yerli Kara sığırlarında başlatılacak. Projedeki anaç sığır başına 2 bin lira, 6 ay ve 1 yaş canlı ağırlık tartımları alınan yavrularına ise bin 500 lira destekleme ödemesi yapılacak. Yerli sığır ırklarında yapılacak olan ıslah projesi ile hem yerli genetik kaynaklar korunmuş olacak, hem de süt ve et gibi verim kabiliyetleri artırılacak.

YERLİ KARA'LARI SEÇTİLER

Edinilen bilgilere göre; proje için Yerli Kara'ların seçilmesi de boşuna değil. Yerli sığır ırklarından olan Yerli Kara'lar, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yetiştirilen ve bu bölgenin iklim ve çevre şartlarına adapte olan bir hayvan türü. Ayrıca bu hayvanlar, ilkel bakım, besleme ve barındırma koşullarında yetiştirilebiliyor. En önemli görülen özelliklerinden birisi de çok uysal olması olan Yerli Kara sığır ırkı, az ot, samanla besleniyor ve verim kaybı yaşamıyor.

EMBRİYO TRANSFERİ PROJESİ

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen diğer projeler de meyvesini veriyor. Bunlardan biri, Anadolu Alacası Geliştirme Projesi (AAGP). Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde, 2001 yılında yürütülmeye başlanan AAGP kapsamında elde edilen kazanımlar, çıktılar ve bilgi birikimi doğrultusunda, 3 Haziran 2015'te yapılan Proje İzleme Komitesi toplantısında alınan karar gereği dondurulmuş ticari sığır embriyosu elde etme çalışmalarına başlanmıştı. 2016-2017 yılları arasında da ticari embriyo üretim merkezinin kurulma işlemleri tamamlanarak, 2018 yılında ticari sığır embriyosu üretimine başlandı. Proje kapsamında 2023 yılı Mayıs ayı itibariyle toplamda 637 ticari sığır embriyosu üretilerek donduruldu ve embriyo transfer yöntemi ile toplam 519 buzağı elde edildi. Ayrıca, Embriyo Üretim Merkezinde Siyah Alaca ırkında 12 embriyo İzmir'e, 15 embriyo Uşak'a olmak üzere, toplamda 27 embriyonun satışı gerçekleştirilerek embriyo satışı başladı.