Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından alınacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı için yetiştirilen ve satılamayan kurbanlıkların, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiricilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, talep etmeleri halinde ESK tarafından satın alınacak. Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İLAVE PRİM ÖDEMESİ OLACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre büyükbaşta cari alım fiyatları et kilogram üzerinden erkek sığır 180 TL, düve ve erkek manda 170 TL, inek ve dişi manda 160 TL olacak. Küçükbaşta et kilogram üzerinden kuzu 175 TL, toklu 160 TL, koyun 140 TL, oğlak 110 TL, çepiç 95 TL, keçi 95 TL olacak. Ayrıca; ESK, satılamayan hayvanların cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate alarak, maliyetlerini telafi edici ilave prim ödemesi yapacak. Yetiştiricilerin satılamayan hayvanları için en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi veteriner hekim sevk raporu ile başvurması yeterli olacak. Büyükbaş mevcut cari alım fiyatlarına ek prim olarak et kilogramı üzerinden erkek sığıra 25 TL, düve ve erkek mandaya 25 TL, inek ve dişi mandaya ise 15 TL ödeme yapılacak. Küçükbaş mevcut cari alım fiyatlarına ek olarak da et kilogramı başına 5 TL kurbanlık kesim pirimi ödenecek.