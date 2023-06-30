Togg araçları Türkmenistan Başkanı’na törenle teslim edildi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte beyaz renkli iki Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a, Arkadağ Akıllı Şehri'nin açılış törenlerinde teslim etti.

İki ayrı Togg'un törende yer alması büyük beğeni toplarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür edildi. Teslim alınan Togg'lar Türkmenistanlılar tarafından büyük ilgi gördü. Teslim töreninde, Türkmenistanlı bakanlar da hazır bulundu.

Berdimuhammedov, Togg'un T10X modelini test etti ve otomobili çok beğendiğini söyledi. Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada, "Ümit ediyorum ki Togg tüm dünyada takdir toplamaya devam edecek" dedi.