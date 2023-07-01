Manisa’da halıcılığa ihracat dopingi

MANİSA Demirci'de yaklaşık 200 yıldır ilçenin geçim kaynağı olan halıcılık, yıllık 6 milyon dolarlık ihracat geliri sağlıyor. Atölyelerde dokunan el halıların yanı sıra makineleşmeyle birlikte cami halıcılığı başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapılıyor. Ayasofya Cami'nin halılarının da Demirci'de dokunması sektörü geliştirdi, müşterilerin ilgisi arttı. Dokuma atölyelerinde yüzde 100 yün halılar ilmek ilmek dokunuyor, kadınlar hem bir geleneği yaşatıyor hem de geçimlerini sağlıyor. Manisa Demirci'de evlerde ve kurulan atölyelerde el halıları üretiliyor. Günde 6 saat halı dokuyan kadınlar yaklaşık 6 bin düğüm atıyor. Elleri nasır tutan kadınlar el emeği ile para kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınların ellerinden çıkan yün halılar ardından yurt dışına ihraç ediliyor.