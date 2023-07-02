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Haberler Ekonomi Hacılar Kabe’den dönüyor

Hacılar Kabe’den dönüyor

Hacılar Kabe’den dönüyor
KUTSAL topraklardaki görevlerini tamamlayarak hacı olan yüz binlerce Müslüman, Kabe'ye veda ediyor. Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye gelen hacılar dünden itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak. Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Kutsal topraklardan Türkiye'ye dönüşler, bugün başlayacak, son kafile ise 24 Temmuz'da hareket edecek.
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