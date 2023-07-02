Yaralara merhem olan yardımlar 4 milyar TL’yi geçti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına yaptığı ziyaret ve görüşmelerin ardından Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı Karşı tarafında depremzedeler için kurulan sosyal markete geldi. Burada incelemelerde bulunan ve marketteki depremzedelerle sohbet eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

KONUTLAR TESLİM EDİLECEK

Göktaş, "Adıyaman merkezde 20 bin 482, kırsalda ise 2 bin 45 olmak üzere toplam 22 bin 527 konutun yapımı sürüyor. İnşallah bu konutlar bir yıl gibi kısa bir sürede hak sahiplerine teslim edilecek. Hükümetimiz, vatandaşlarımızın ilk etapta ayakta kalabilmesi, acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hane yardımı, taşınma yardımı, kira yardımı gibi nakdi yardımlar yaptı. Yaralara merhem cihetinden yapılan bu yardımların tutarı 4 milyar liraya geçti. Bakanlığımız da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla Adıyaman'a yaklaşık 59 milyon liralık bir kaynak aktardı. Hepimiz iyi olana kadar hiç birimiz durmayacağız, duraksamayacağız. Kimseyi geride bırakmama ilkesiyle ihtiyaç sahibi son vatandaşımızın ihtiyacını giderinceye kadar

hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.