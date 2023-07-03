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Haberler Ekonomi Bayramda 3 milyondan fazla küçükbaş satıldı

Bayramda 3 milyondan fazla küçükbaş satıldı

Bayramda 3 milyondan fazla küçükbaş satıldı
TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu sene de Kurban Bayramı'nda vatandaşların küçükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ülke genelinde bu sene 3 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edildi" dedi. Yaptığı değerlendirmede, Kurban Bayramı'ndan aylar önce hazırlıklarını tamamlayan yetiştiricilerin kurban pazarlarında satışlarını yaptıklarına işaret ederek, bayramın sektöre hareketlilik kazandırdığını söyleyen Çelik, "Tam rakamlar henüz netleşmedi ancak geçen senenin altına düşmedik" ifadelerini kullandı
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