‘Denizciliğimiz yeni yüzyılda daha hızlı ilerlemeli’

DENİZLERİMİZDE egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıl dönümünde bir açıklama yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, dünyada taşımacılığın yüzde 90'ının denizyolu ile gerçekleştiğini, bu alanda üstün olan ülkelerin, küresel ekonomiye de yön vermeyi başardığını söyledi.

Öztürk, "Ülkemiz dört denizi, stratejik suyolları, denizcilik bilgisi, güçlü filosu ve zengin insan kaynağı ile bir denizci ülkedir. Deniz ve liman demek, medeniyet demektir. Denizcilik olmadan dünya ticaretinin olamayacağını hayatımızda hemen her an yaşıyoruz" dedi.

"Denizci Millet Denizci Ülke" hedefine ulaşmak için daha fazla çalışmak gerektiğine işaret eden Öztürk, kabotaj taşımacılığını geliştirmek, ülke limanlarının aktarma merkezi kabiliyetini artırmak, Türk bayraklı milli gemi filosunu büyütmek gibi önemli adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Öztürk, son yıllarda ülkemizin lojistik performansında gerçekleşen artışın da memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.