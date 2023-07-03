Kırsal bölgelerde 4,5G mobil hizmet yaygınlaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında evrensel hizmet projeleriyle kırsal bölgelerdeki 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme hizmeti sağladıklarını bildirdi. Uraloğlu, bu yerlerde yüzde 40 yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın kullanıldığını ifade etti. Uraloğlu, çalışmalar kapsamında 500 binin üzerinde vatandaşa mobil haberleşme hizmetinin sunulduğunu vurgulayarak, kırsal bölgelerde 2 bin 97 yerleşim yerine de sabit ses ve internet hizmeti için gerekli altyapının kurulduğunu kaydetti.