  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kırsal bölgelerde 4,5G mobil hizmet yaygınlaştı

Kırsal bölgelerde 4,5G mobil hizmet yaygınlaştı

Kırsal bölgelerde 4,5G mobil hizmet yaygınlaştı
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında evrensel hizmet projeleriyle kırsal bölgelerdeki 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme hizmeti sağladıklarını bildirdi. Uraloğlu, bu yerlerde yüzde 40 yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın kullanıldığını ifade etti. Uraloğlu, çalışmalar kapsamında 500 binin üzerinde vatandaşa mobil haberleşme hizmetinin sunulduğunu vurgulayarak, kırsal bölgelerde 2 bin 97 yerleşim yerine de sabit ses ve internet hizmeti için gerekli altyapının kurulduğunu kaydetti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA