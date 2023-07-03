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Haberler Ekonomi Maske çıktı kozmetiğe ayrılan bütçe katlandı

Maske çıktı kozmetiğe ayrılan bütçe katlandı

Maske çıktı kozmetiğe ayrılan bütçe katlandı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, kozmetik ürünleri kullanımı, Kovid-19 dönemindeki sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kullanımı nedeniyle azalmıştı. 2020'de parfüm ve yüz makyaj malzemeleri gibi ürünlerin ithalatı 193 milyon dolara gerilemişti. Alınan önlemlerin gevşetilmesinin etkisiyle artış eğilimine giren ithalat rakamları 2021'de 270 milyon dolara çıktı. Pandeminin sona ermesi ve maske kullanımının bitmesi ile kozmetik harcamalarını artırdı. 2022'de 409,4 milyon dolara yükselen kozmetik ithalatı 2020-2022 döneminde iki katına çıkarak, pandemi öncesi dönemi geçti.
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